Son dakika haberi... Maske içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Maske içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

MUŞ - Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda maske içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İçerisinde 1 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, maske içerisine gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.