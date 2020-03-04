Maske ihracatına düzenleme - Son Dakika
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Maske ihracatına düzenleme

6 saat önce

Koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Maske ihracatına düzenleme, System.String[]

Koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.


Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edildi.


Son dönemde birçok ülkeye yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye'de de tıbbi maskelere talep artmış ve fiyatlar anormal şekilde yükselmişti. - İSTANBUL

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
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