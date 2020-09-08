"Maske istisnası artık söz konusu değildir" - Son Dakika

"Maske istisnası artık söz konusu değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske istisnası artık söz konusu değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske istisnası artık söz konusu değildir. Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazmak lazım geldiğini ifade ettik. Bu sabah itibariyle MLKP terör örgütünden 34 kişi gözaltına alındı. THKP-C acilciler denen ve sinsi planlar yapan örgüt sorumlularından mavi kategoride aranan Ercan Bayat, yakalanarak Hatay Terörle Mücadele Şubeye Müdürlüğü'ne teslim edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), 2019-2020 Mezuniyet Törenine katıldı. 2018 yılı ekim ayında alımları yapılan ve Polis Meslek Yüksekokullarındaki eğitimlerini tamamlayan bin 641 polis mezun oldu. Mezuniyet töreni vesilesiyle, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile protokol üyeleri hazır bulundu.

"BU TÖRENLERİ KALABALIK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİRDİK"

İçişleri Bakanı Soylu, bu tip mezuniyet programlarını kalabalık şekilde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Ancak ne yazık ki virüs salgını süreci, pek çok alışkanlığımız gibi bu törenlerin şeklini değiştirdi. Virüs dolayısıyla bu mezuniyet törenini, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulundan gelen yeni mezun 60 arkadaşımızla temsili olarak gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki bu günler de geçecektir. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın katkısıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da tam anlamıyla riayet ederek, inşallah bu sıkıntıyı atlatacağımıza, mutluluğu ve kederi birbirimizle rahatça paylaştığımız günlerimize kısa zamanda geri döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

GECE YARISINDAN İTİBAREN MÜZİK KISITLAMASI BAŞLIYOR

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri ile kabinede alınan kararların bir genelge ile valiliklere iletildiğini belirten Bakan Soylu, "Maske istisnası artık söz konusu değildir. Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazmak lazım geldiğini ifade ettik. Bu gece saat 00.00'dan itibaren kafeterya, restoran olsun canlı müzik ve plak, playback gibi müzik çalan yerlerin çalışması sona erecektir" dedi.

MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Acılar yaşandığını ama halen ayakta olunduğunu ve terörü bitirme noktasına gelindiğini belirten Bakan Soylu, "Bir yandan silahlı operasyonlarımızla, saha baskımızla; diğer yandan ikna çalışmalarımızla, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerimizle el ele, terörün bu ülkenin gündeminden çıkması için çaba sarf ediyoruz. Bu sabah itibariyle MLKP terör örgütünden 34 kişi gözaltına alındı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat Hatay Terörle Mücadele Şubeye Müdürlüğü'ne teslim ettiler. İkna faaliyetlerimizde, ailelerle de görüşmek suretiyle 2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik. 2016'da 49 kişiydi, her yıl kapasitemizi arttırdık, bu işe akademi gibi çalıştık. Geçen yıl 273 kişiye ulaştık, bu yılki rakamımız da şu ana kadar 146'dır. İkna faaliyetlerimiz halen, terörle mücadelemizde en çok önem verdiğimiz saha faaliyetlerimizden birisidir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE DÜNYA ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BELİRLEYİCİ ÜLKE"

Göç, uyuşturucu ticareti baskısı, kaçakçılık ve diğer olumsuzlukların her birinin, ayrı bir iç güvenlik meselesi olduğunu belirten Soylu, "Geçen yıl, tam 468 bin kaçak göçmen yakalanmıştır. Dünyada başka bir ülkede, bu başlıkta böyle bir rakam ve böyle başarı söz konusu değildir. Uyuşturucu mücadelesinde kendimizi bir başka ülkeyle değil ancak Avrupa Birliği ülkelerinin tamamıyla kıyaslayabiliyoruz. 2017 yılında tüm AB ülkelerinde toplam 5.4 ton eroin yakalanmışken Türkiye'de aynı yıl 14.9 ton eroin yakaladık. Keza yine 2017'de tüm AB ülkelerinde yakalanan kubar esrarın yarısı kadar miktarını, tek başına Türkiye yakalamıştır. Türkiye, dünyanın uyuşturucu tehdidi karşısındaki durumu üzerinde doğrudan etkileyici ve belirleyici olan bir ülkedir" bilgilerini paylaştı.

"SOSYAL MEDYA KENDİNİ POLİS VE ADALET YERİNE KOYUYOR"

Siber suçlarla ilgili çok kısa bir sürede olağanüstü bir kapasiteye ulaşmış olunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Dijital dünyayı terörize etmek isteyenlere karşı bu sahada da insanların onurunu, şerefini, ekonomilerini, kişilik haklarını korumayı hedefleyen bir anlayışla ve gerçekten yetkin bir kapasiteyle çalışıyoruz. Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık ve bu operasyonlarda bin 427 kişiyi gözaltına aldık. Bunlardan 403 kişisi mahkemelerce tutuklandı, 493 kişinin de adli kontrol şartı altında süreçleri devam etmektedir. Burada yeri gelmişken şu parantezi de açmak isterim. Dijital ortamın, özellikle FETÖ'cü sosyal medya hesapları eliyle bir manipülasyon alanı olmaması için, yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Devletin tüm kurumlarına, bilhassa yargı ve güvenlik kurumlarına duyulan güveni sarsmak için

kaynağı belli ve planlı provokasyonlarla karşı karşıyayız. Türkiye'yi twitter'da tt yapılarak adaletin tesis edilebildiği bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. Linç kültürünü ikame etmeye çalışanlar, yurtdışından FETÖ'cü hesapların yönlendirmesiyle, sosyal medyayı devletin adalet sisteminin yerine koyup onun üzerinden toplumu yönlendirmeye çalışıyor. İlişkileri öylesine açık ki önce FETÖ'cüler söylüyorlar, iddiayı ortaya atıyorlar, sonra da PKK müzahiri gazete ve siteler bunu haberleştiriyorlar; sosyal medya mahkemeleriyle, klavye savcıları ve cep telefonu hakimleriyle ülkenin güvenlik ve asayiş gündemini yönetmeye çalışıyorlar. Sosyal medya, kendini polis ve adalet yerine koyuyor. Bunların hepsini reddediyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimi, yargıcı, savcısı vardır. O hakim ve savcılar, sosyal medyanın bölünmüşlüğü üzerinden karar veremezler, vermeyeceklerdir de. Türkiye'nin değer yargılarının birikimlerini sosyal medya üzerinden yargılayamazsınız. O sapkını yakalayan da dosyasını hazırlayan da tutuklanmasını sağlayan da kolluk birimlerimiz ve yargıdır. Jandarmamız da emniyet teşkilatımız da dinimizi ve değerlerimizi istismar eden pek çok gruba karşı gerek takip gerekse operasyonları her zaman titizlikle yürütmektedir" şeklinde konuştu.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

İçişleri Bakanı Soylu konuştuğu esnada Malatya Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Soylu kürsüde kendisine uzatılan nottan sonra açıklama yaparak, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmaları devam ediyor geçmiş olsun" dedi.

(İHA)

Süleyman Soylu, Resmi Gazete, Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Maske istisnası artık söz konusu değildir' - Son Dakika

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