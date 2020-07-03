Maske kavgasında polis fenalık geçiren kadının başından bir an olsun ayrılmadı - Son Dakika

Maske kavgasında polis fenalık geçiren kadının başından bir an olsun ayrılmadı

- Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis ile vatandaş arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da geçtiğimiz ay maske takma zorunluluğu getirilmişti. Denetimler sırasında maske takma kuralına uymayan bir grup, polis tarafından uyarıldı. Bu sırada iddiaya göre grup içerisinde henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi polisle mukavemete girdi. Yaşanan gerginlik sonrası olay yerine çok sayıda kirpi aracı ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda polisle mukavemete giren 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü, eline aldığı kağıt parçasıyla kadının yüzüne serin hava vurmaya çalıştı. Baygın kadın, yakınları tarafından getirilen özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş gelerek incelemede bulundu. Doğuş, bilgi ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.