Maske kullanımı ve sosyal mesafe filyasyon süresini kısaltıyor - Son Dakika
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Maske kullanımı ve sosyal mesafe filyasyon süresini kısaltıyor

6 saat önce

Filyasyon Çalışmaları Saha Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hasan Demirtaş, maske kullanımı ve sosyal mesafenin filyasyon süresini kısalttığını belirtti.

Maske kullanımı ve sosyal mesafe filyasyon süresini kısaltıyor, System.String[]

Filyasyon Çalışmaları Saha Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hasan Demirtaş, maske kullanımı ve sosyal mesafenin filyasyon süresini kısalttığını belirtti.


Filyasyon çalışmaları kapsamında temaslı vatandaşların detaylı bir şekilde takiplerinin yapıldığını belirten Filyasyon Çalışmaları Saha Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hasan Demirtaş, Kırıkkale Toplum Sağlığı Merkezinde düzenlenen toplantıda şunları kaydetti:


"Korona virüs salgınını değerlendirecek olursak iki boyutta bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Birincisi hastane boyutu. İkincisi de sahada. Filyasyon boyutu hastane boyutunda hastaların hastanede tedavi edilmesi ve böylelikle de sağlıklı kişileri ulaşım engellenmesi olarak sayabiliriz. Sahadaki filyasyon boyutunda ise hastaların temaslarının tespit edilmesi, bu temasların sağlık değerlendirmelerinin yapılması, 14 gün boyunca evde izolasyonlarının sağlanması ve gerekli durumlarda da test yapılması olarak sayabiliriz. Biz bu temasların tespitini ne kadar hızlı yaparsak bu kişilerin evde izolasyonlarını ne kadar hızlı sağlayabilirsek bu salgını da o şekilde yavaşlatmış olacağımızı düşünüyoruz."


"İki gün öncesinden itibaren hikayesini değerlendiriyorlar"


Süreci anlatan Demirtaş, "Süreç şöyle başlıyor. Vatandaşımız herhangi bir sağlık kurumuna başvurduğunda yeni korona virüs hastalığı tanısı aldığında bakanlığımızın bize kurmuş olduğu Halk Sağlığı yönetim sistemine ismi düşüyor. Pozitif vaka olarak düşüyor. Daha sonra bizim filyasyon sürecimiz burada başlıyor. İlk olarak hastanede bulunan hastane filyasyon ekibimiz kişisel koruyucu ekipmanlarını giyerek hasta ile görüşüyorlar. Hastanın şikayetlerinin başlamasından iki gün öncesinden itibaren hikayesini değerlendiriyorlar. Bu süreçte görüştüğü kişiler, görüşme mesafesi, görüşme süresi gibi kriterleri baz alıyorlar" ifadelerini kullandı.


"Filyasyonu süren hastalarımız da oldu"


Demirtaş, "Bazı filyasyonlarımız kısa sürüyor. Kişi eğer çok fazla kişi ile temasta bulunmadıysa, evden çok çıkmadıysa, maskesini kullandıysa, 1.5 metre yani sosyal mesafe dikkat ettiyse, filyasyonu kısa sürüyor. Ama bazı hastaların filyasyonu çok uzun sürüyor. Kişi maskesini kullanmadıysa, sosyal mesafeye dikkat etmediyse ve sürekli birileri ile görüştü ise saatlerce hatta günlerce filyasyonu süren hastalarımız da oldu" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:13 Kaynak: İHA


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