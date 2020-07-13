Maske kullanımına "isot" kostümlü maskotlarla dikkat çekildi - Son Dakika

Kostümlerine takılan maskelerle kentin tarihi çarşılarında ve Balıklıgöl yerleşkesinde gezen maskotlar, vatandaşları sosyal mesafeye uyma, temizlik ve maske takmaları konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla kentin simgelerinden olan "isot" kostümlü maskotlarla maske dağıtımı yaptı.

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