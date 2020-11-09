Maske, kurallarına uymayan bin 325 kişiye Sultanbeyli'de 1 milyon 595 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Kontrollü sosyal hayatın temel unsurlarından olan temizlik, maske, mesafe ve izolasyon kurallarıyla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişiler hakkında ise gerekli cezai işlemler anında uygulanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimizce 11 Mart- 8 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan bin 4 kişiye 1 milyon 7 bin 100 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 259 kişiye ise 396 bin 786 lira, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 62 kişiye 191 bin 270 lira olmak üzere toplamda bin 325 kişiye 1 milyon 595 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Korona virüs ile mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak surette uymaları ve kalabalık ortamlara girmekten kaçınmalarıdır. Alınan bu tedbirler sonucunda yenilen korona virüs olacaktır" ifadelerini kullandı.

-İHA-