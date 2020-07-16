Maske reklam sektörü için açık hava mecrasına dönüşüyor - Son Dakika

Maske reklam sektörü için açık hava mecrasına dönüşüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle yeni normalin vazgeçilmezi haline gelen maskeler, reklam verenler için açık hava mecrası olarak görülmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle yeni normalin vazgeçilmezi haline gelen maskeler, reklam verenler için açık hava mecrası olarak görülmeye başladı.

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Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 hastalığı, birçok sektörde olduğu gibi reklamcılık alanında da yeniliklere neden oldu.

Bu süreçte alınan önlemler reklam verenleri yeni mecralar bulmaya yöneltirken sektör, salgına hızlı ayak uydurmaya çalıştı. Bunun son örneği ise Kovid-19 ile mücadelede vazgeçilmez hale gelen maskelerde görüldü. Bu dönemde dünyaca ünlü futbolcuların, oyuncuların maskelerinde firma logoları dikkati çekti.

Asıl amacı sağlık olsa da maskeler reklam veren bazı firmalar tarafından açık hava mecrası gibi kullanılmaya devam edecek gibi duruyor.

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, AA muhabirine, Türkiye'de reklam pazarının 8,6 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Salgın sürecinde yazılı basın ve açık hava reklamcılığında kayıpların ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Pura, bunun da reklam sektörüne olumsuz yansıyacağına işaret etti.

Dijitaldeki yatırımların geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü anımsatan Pura, "Toplam yatırımlar içindeki payı şu anda yüzde 33. Bu yılki verilere baktığımızda yüzde 40'lara doğru süratle gidecek. Mobil ekran payı ise şu anda yüzde 64 civarında. Yatırımlar düşse de perakende, temizlik ve kozmetik, gıda gibi yıldız kategoriler yatırımı yükselten kategoriler olacak." ifadelerini kullandı.

Pura, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin avantajının genç nüfus olduğunu aktardı.

Türkiye'nin genç nüfusunun gelişen teknolojiye hızlı ayak uydurabilecek durumda olduğunu vurgulayan Pura, "Fiber ağlar ve 4.5G kullanımı ile üstün dijital altyapımızın yüzde 72'yi geçtiğini düşündüğümüzde de Türkiye, ABD ve Avrupa'da dijital mecralar için cazip ülke konumundadır." diye konuştu.

- "Maskeler açık hava mecrası gibi"

Reklam sektörünün salgın karşısında çok hızlı ve çevik davrandığına işaret eden Pura, iletişim stratejilerini de global tehdide göre yeniden kurguladıklarını söyledi.

Reklam yatırımı devam ederken içeriğin değiştiğini, zamanın ve tüketicinin ruhuna uygun hale geldiğini dile getiren Pura, "Pandemide reklam mecralarında da değişiklik oldu. Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen maskeleri bir 'açık hava reklam mecrası' gibi değerlendirmeyi tercih edenler var. Bu elbette sağlık markası için cazipken bir gıda markası için doğru bir seçim olmayabilir. Markanın hedef kitlesine ve iletişim stratejisine göre değerlendirilmesi gerekir." diye konuştu.

Reklamverenler Derneği, Ahmet Pura, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:07 Kaynak: AA

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