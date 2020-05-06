Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak - Son Dakika Ekonomi

Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak

34 dakika önce

Tedarikinde sıkıntı yaşanmasının ardından tekrardan satılması kararı alan maskelerin üst fiyat limitinin 1 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve salgının sebep olduğu panikten yararlanan fırsatçılara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadele kapsamında atılan en önemli adımlardan birisi maske üretiminin artırılması ile halka ücretsiz maske dağıtılması ve maske satışının koşulsuz şartsız yasaklanması oldu.

MASKEYE ULAŞIM SIKINTISI

Ancak yurt genelinde bölge bölge maskeye ulaşım sıkıntısı yaşandı. Günlerce eczanelerden mesaj gelmesini bekleyen vatandaşlar, maske satın alacakları herhangi bir kurum bulamadıkları için de konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Vatandaşın eleştirileri, eczacılar odalarının çağrıları ile kamuoyuna taşındı. Eczacılar odaları, belirli aralıklarla yaptıkları çağrılarla maskelerin satışın serbest olması gerektiğini savundu.

ÜST LİMİT 1 TL OLACAK

Ardından konuyla ilgili çalışmalar yürüten yetkililer, maskelerin yeniden satışını gündeme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam maskelerin üst fiyat limiti belirlenerek yeniden satılacağını duyurmuştu ve maskelerin fiyatı merak konusuydu. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

ECZANE VE MARKETLERDE SATILACAK

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 07:26 


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