Maske takmayanlar yandı! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak - Son Dakika

Maske takmayanlar yandı! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak

Batı Avrupa ülkesi Nijerya sert önlemler almaya başladı. Bu kapsamda koronavirüs salgını sürecinde maske kullanmayanlar gözaltına alınıp tutuklanacak.

Koronavirüs nedeniyle ülkeler sert önlemler almaya başladı. Bunların arasında Nijerya'da bulunmaktadır.

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Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Ekiti Eyaleti Başsavcısı ve Adalet Komiseri Wale Fapounda, maske takmayı reddedenlerin tutuklanacağını açıkladı.

Fapounda, "Alınan önlemlere karşı toplumda bir kayıtsızlık gözleniyor. Halka açık yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor" dedi.

"YENİ KARARLARIN UYGULANMASI İÇİN SEYYAR MAHKEMELER KURULACAK"

Kararın bugünden itibaren yürürlüğe konulacağını kaydeden Fapounda, bu karara uymayanlara karşı sert cezalar uygulayacaklarını kaydetti.Fapounda, "Yeni kararların uygulanması için seyyar mahkemeler kurulacak." şeklinde konuştu.

VAKA SAYISI KORKUTTU

36 eyalet ve 1 başkent bulunan Nijerya'nın Ekiti eyaletinde alınan kararın diğer eyaletlere de emsal teşkil etmesi bekleniyor. Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görüldü.

Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:47 

Son Dakika Dünya Maske takmayanlar yandı! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak - Son Dakika Dünya
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