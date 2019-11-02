Son Dakika Haberleri: Maske takarak akaryakıt veriyorlar
Son Dakika 3. Sayfa Maske takarak akaryakıt veriyorlar

Maske takarak akaryakıt veriyorlar

6 saat önce

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanları, 'Lösemili Çocuklar Haftası' münasebetiyle farkındalık oluşturmak içim taktıkları maskelerle gelen sürücülere akaryakıt veriyor.

Maske takarak akaryakıt veriyorlar, System.String[]

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanları, 'Lösemili Çocuklar Haftası' münasebetiyle farkındalık oluşturmak içim taktıkları maskelerle gelen sürücülere akaryakıt veriyor.


Çevreyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yönetimi '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' münasebetiyle örnek bir çalışmaya imza attı. Yönetim, lösemili çocuklara dikkat çekmek için çalışanlarına maske dağıttı. Maskelerle gelen müşterilere yakıt veren çalışanlar ayrıca lösemiye dikkat çekecek bilgileri paylaşıyor. Hazırlanan broşürleri akaryakıt istasyonuna asan yönetimin gösterdiği hassasiyet ise gelen müşteriler tarafından takdir topluyor. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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