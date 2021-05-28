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'Maske takılsa da güneş koruyucu sürülmeli' - Son Dakika

'Maske takılsa da güneş koruyucu sürülmeli'

28.05.2021 11:23
'Maske takılsa da güneş koruyucu sürülmeli', System.String[]

ANKARA'da Dermatoloji Uzman Dr. Arzu Gökdemir Yanardağ, havanın da ısınmasıyla birlikte cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için bazı önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, "Pandemi sürecinde kullanılan maskeler güneşten korumada etkin olmadığı için maske takılsa da güneş kremini...

ANKARA'da Dermatoloji Uzman Dr. Arzu Gökdemir Yanardağ, havanın da ısınmasıyla birlikte cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için bazı önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, "Pandemi sürecinde kullanılan maskeler güneşten korumada etkin olmadığı için maske takılsa da güneş kremini sürmeyi ihmal etmemek önem taşıyor" dedi.

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Dermatoloji Bölümü Uzman Dr. Arzu Gökdemir Yanardağ, yaz mevsime girerken havanın da ısınmasıyla birlikte cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Cildi yaza hazırlarken nem ihtiyacını karşılayacak desteklerden yararlanmak, günlük cilt bakım rutinini aksatmamak ve mutlaka cilt tipine uygun güneş koruyucu krem kullanmak gerektiğini ifade eden Yanardağ, "Pandemi sürecinde maske kullanmak virüsün yayılma hızını yavaşlatmak açısından herkesin uyması gereken bir önlemdir. Bununla birlikte özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla birlikte maske, ciltteki teri hapsederek akne, rozasea, seboreik dermatit gibi cilt rahatsızlıklarında alevlenmeye neden olabilir. Bunlardan en sık görüleni maske kullanımına bağlı oluşan 'mekanik akne' çeşidi olan ve 'maskne' olarak adlandırılan cilt problemidir. Çift maske kullanımı nemli ve havasız ortamın etkisini daha da artırmaktadır. Pandemi sürecinde kullanılan maskeler güneşten korumada etkin olmadığı için maske takılsa da güneş kremini sürmeyi ihmal etmemek önem taşıyor" diye konuştu.

'GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNE KARŞI TAM KORUMA SAĞLAMAMAKTADIR'

Maske takarken makyaj yapmanın da nemli ve kapalı kalan cilt yüzeyinde tabaka oluşturarak gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilce oluşumunu kolaylaştıracağını kaydeden Yanardağ, "Bu nedenle fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucular tercih edilebilir. Renkli güneş koruyucu tercih edilmesinin bir diğer avantajı da cilt yüzeyinde mekanik koruma sağlamasıdır. Yaz aylarında cildimizi korumamız gereken en önemli faktör, güneştir. Pandemi nedeniyle kullanılan maskeler renk ve kalınlıklarından bağımsız olarak güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı tam koruma sağlamamaktadır. Bu nedenle pandemi sürecinde de güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyu krem sürülmesi ve kremin emilmesi için sürüldükten yaklaşık 1 saat sonra maske takılması önerilmektedir" dedi.

GÜNEŞ KORUYUCU SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yanardağ, güneş koruyucusunun cilt tipine uygun olarak seçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yağlı ve parlayan bir cilt yapısı olan kişiler su bazlı, gözenekleri tıkamayan, en az 30 ve üzeri koruma faktörlü (SPF) ürünleri tercih etmelidir. Kuru ve hassas cilde sahip olanlar için ise aynı zamanda nemlendirici etkili güneş koruyucular daha uygun olacaktır. Makyaj yapmak zorunda olanlar yine cilt yapılarına uygun olmak koşuluyla renkli güneş koruyucuları tercih edebilirler. Ayrıca cilt her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanmalı ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmelidir. Sabah kalkınca da yüzü duru suyla yıkadıktan sonra güneş koruyucu krem sürmek yaz aylarında günlük cilt bakımı rutinini oluşturmalıdır" diye konuştu.


'Maske takılsa da güneş koruyucu sürülmeli'

Dermatoloji bölümü, Yanardağ, Pandemi, Makyaj, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Maske takılsa da güneş koruyucu sürülmeli' - Son Dakika


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