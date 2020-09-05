Maske takın, bebek katili olmayın! - Son Dakika

Maske takın, bebek katili olmayın!

Bursa'da karnındaki 8 aylık bebeği ile birlikte koronavirüse yakalanan genç kadın maske takmayanlara çağrıda bulundu.

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Bursa'da karnındaki 8 aylık bebeği ile birlikte koronavirüse yakalanan genç kadın maske takmayanlara çağrıda bulundu. "Binlerce bebeğin katili olabilirsiniz" diyen 38 yaşındaki M.U. canlarını hiçe sayarak seferber olan sağlık personeline de teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde ikamet eden 8 aylık hamile M.U. aniden rahatsızlandı. Sırt ağrısı yaşayan genç kadın, başta cereyanda kaldığını zannetti. Daha sonra ağrı boğazında da başlayınca mühendis eşi U.U. (38) ve 4 yaşındaki oğulları Ö.Ç.U. ile birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne gitti. 8 aylık hamile M.U. hastanede tedavi altına alınırken semptom rastlanılmayan eşi ve 4 yaşındaki oğlu eve gönderildi. M.U.'ya yapılan Covid 19 testi pozitif çıkınca anne ve bebek için Covid 19 tedavisine başlandı. Bu arada eve gönderilen babaya da ulaşan filyasyon ekipleri 14 gün boyunca evde karantina altında kalmasını söyledi. Şiddetli göğüs ağrısı çeken hatta konuşmakta bile zorlanan M.U. Bursa Şehir Hastanesi'nde uygulanan yoğun tedavinin ardından normale döndü. Evdeki eşi ve oğlu ile görüntülü görüşürken gözyaşlarına boğulan genç kadın çekip sosyal medyada yayınladığı videoda ise maske takmayıp sosyal mesafeyi gözetmeyenlere mesaj yolladı.

"Maske takın, kimsenin katili olmayın"

Bir haftadır misafir olduğu hastane odasında çektiği videoda virüsü yendiğini belirterek bu mücadelede emeği geçen tüm hastane personeline teşekkür eden M.U. şu şekilde konuştu:

"Sadece gözlerini bir siperliğin arkasından görebildiğim, yüzlerini bile görmediğim bir sürü kahraman var burada. Bir çok hemşire ve doktor ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Bebeğim ve ben çok şükür kurtulduk. Buradaki hizmet ve hijyen çok çok üst seviyede, sağlık personeli canlarını hiçe sayarak görev yapıyor lütfen bu kadar emeği görmezden gelmeyin maskenizi takın ve kimsenin katili olmayın."

Virüs oranı azalan M.U.'nun önümüzdeki günlerde taburcu olacağı öğrenildi. - BURSA

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maske takın, bebek katili olmayın! - Son Dakika

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