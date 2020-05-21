Maske takıp Covid-19 saldırısını püskürttüler - Son Dakika

Maske takıp Covid-19 saldırısını püskürttüler

Mersin'de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, korona virüsten korunmayı canlandırarak anlattılar.

Maske takıp Covid-19 saldırısını püskürttüler, System.String[]

Mersin'de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, korona virüsten korunmayı canlandırarak anlattılar. Rol gereği farklı meslek gruplarına bürünen gençlerin hepsi maske takarak üzerlerine gelen korona virüsün saldırısını püskürtürken, virüs, önlemlerini almadan dışarıya çıkan gence bulaştı. Gençler, topluma 'evde kal' çağrısı yaparak, hijyen kurallarına uymaları mesajı verdi.


Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, korona virüs (Covid-19) tehlikesinin henüz sona ermediğini, vatandaşların hijyen kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini anlatmak için bir sosyal proje gerçekleştirdi. Kimisi öğrenci kimisi çalışan bir grup genci bir araya getiren Muhtar Dindar, gençlerin Covid-19'dan korunmayı bir canlandırmayla yapmalarını sağladı.


Maskeyle Covid-19 saldırısını püskürttüler


Canlandırma için Cengiz Topel İlkokulunun bahçesinde toplanan gençler; korona virüs sürecinde çalışmaya devam eden ve aralarında doktor, hemşire, asker, polis, itfaiye eri, temizlik görevlisi, avukat gibi meslek gruplarının da bulunduğu birçok mesleği temsil etmek için kıyafetler giydi. Bir de Covid-19 maketi hazırlayan gençlerin tamamı, virüsten korunmanın en önemli kurallarından olan maskelerini takıp sosyal mesafeye de dikkat ederek sıralandı.


İstiklal Marşı okuyarak canlandırmaya başlayan gençler, drone ile üzerlerine gelen Covid-19 virüsünü, aldıkları tedbirlerle geri püskürtmeyi başardı. Tüm önlemlerini alan gençlere bulaşmayı başaramayan virüs, bu kez maske takmadan dışarıya çıkmış bir gence bulaştı.


Gençler daha sonra işaret dilini de kullanarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptılar. Temsil ettikleri meslek grupları olarak halk için çalışmaya devam ettiklerini belirten gençler, "Biz sizin için çalışıyoruz; siz evde kalın" diyerek, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istediler. Gençler, etkinliği ellerine Türk bayrakları alıp 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyleyerek bitirdiler.


"Yapmamız gereken tek şey; evlerimizde kalmak ve bu virüsün yayılmasını önlemek"


Sosyal projede askeri temsil eden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Göknil Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz bu etkinliğimizle çalışan meslek gruplarımızın bizler için ne kadar çok emek verdiklerini dile getirmek istedik. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Vatandaş olarak bizlerin de yapması gereken tek şey; evlerimizde kalmak ve bu virüsün yayılmasını önlemek. Biz de gençler olarak muhtarımızla birlikte bu mesajı vermek istedik. Bu sosyal etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.


Gıda mühendisi Ebru Adıgüzel de "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Arkadaşlarımızın verdiği emeği göstermek adına böyle bir projede yer aldık. Bu projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz. İnsanların ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından fedakarlık gösterip uzak kaldıklarını bildiğimiz için projeye katıldık" diye konuştu.


"Tehlikenin henüz geçmediğini göstermeye çalıştık"


Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar ise Covid-19'un varlığı Türkiye'de hissedilmeye başlandığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı nezdinde çok etkili bir mücadele ortaya konduğunu söyledi. Kendilerinin de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sesi olmak istediklerini ve bu sosyal projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Dindar, "Covid-19'un hala aramızda olduğunu ve henüz tehlikenin geçmediğini, hala dikkatli olmamız gerektiğini, kemerleri gevşetmememiz gerektiğini gösteren bir çalışma yaptık. Bu süreçte zorlu şartlarda çalışan personelimize destek olmak istedik. Gençlerimizle de meslek gruplarının temsili kıyafetlerini giyerek yansıtmaya çalıştık. Onların sesi olmak istedik. Vatandaşlarımızın onların yanında olduklarını mesaj olarak iletmek istedik. Ümit ediyorum ki, tüm vatandaşlarımız da Covid-19'a karşı duyarlılıklarını devam ettirirler, maskelerini takıp, hijyen kurallarına uyarlar, sosyal mesafeye dikkat ederler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Koronavirüs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maske takıp Covid-19 saldırısını püskürttüler - Son Dakika

Son Dakika

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Ezeli rakipleri birbirine düşüren Mert Hakan ile ilgili flaş transfer kararı Ezeli rakipleri birbirine düşüren Mert Hakan ile ilgili flaş transfer kararı         
19:19
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi         
16:55
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.         
16:51
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada         
16:17
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı         
16:16
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 19:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maske takıp Covid-19 saldırısını püskürttüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]