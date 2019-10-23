Son Dakika Haberleri: Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı

Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı

1 saat önce

Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı O anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdıELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada yüzü maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı

O anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada yüzü maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Ekim Çarşamba günü merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. kaldırımda oturduğu sırada, bir şahıs tarafından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. Vuran şüpheli kaçarken, yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, şüphelinin F.D. olduğunu ve C.Y.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 2 şüpheli de, olayda kullanılan tüfekle beraber yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı

Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esra Erol'un programına çıkan Ali Keskin, evini bastığı husumetlisi tarafından öldürüldü
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak! Evde yüksek sesle müzik dinleyen öğrencilere, darp ve biber gazlı müdahale Norveç'te silahlı saldırgan, çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürdü: Çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 04:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]