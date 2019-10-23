Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı

O anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada yüzü maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Ekim Çarşamba günü merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. kaldırımda oturduğu sırada, bir şahıs tarafından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. Vuran şüpheli kaçarken, yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, şüphelinin F.D. olduğunu ve C.Y.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 2 şüpheli de, olayda kullanılan tüfekle beraber yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.