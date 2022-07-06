Maske takıp zincir restoran soyan 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde zincir restorana yüzleri maskeli şekilde girerek 40 bin lira değerinde elektronik malzeme ve 11 bin 500 lira çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Temmuz saat 02.30 sıralarında Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten 4 katlı zincir restoranda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın çatısından giren yüzü maskeli 2 kişi, restorandan 11 bin 500 lira ve 40 bin lira değerinde elektronik malzeme çaldı. Durumun haber verilmesi üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin H.Ö. (20) ve M.A.(17) olduğunu belirledi. Konuya ilişkin olarak düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken hırsızlık suçundan elde edilen bir miktar para ile elektronik malzemelerin bir kısmı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA