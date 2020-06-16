Maske takma zorunluluğu bulunan Isparta'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika

Maske takma zorunluluğu bulunan Isparta'da endişelendiren görüntüler

Maske takma zorunluluğu bulunan Isparta'da endişelendiren görüntüler Sıcak hava maske kullanımını olumsuz etkiledi Kimi maskeyi elinde salladı, kimi kamerayı görünce taktı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının zorunlu olduğu Isparta'da bazı vatandaşlar sokakta...

Maske takma zorunluluğu bulunan Isparta'da endişelendiren görüntüler

Sıcak hava maske kullanımını olumsuz etkiledi

Kimi maskeyi elinde salladı, kimi kamerayı görünce taktı

ISPARTA - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının zorunlu olduğu Isparta'da bazı vatandaşlar sokakta maskesiz dolaşırken, bazıları da maskeleri ellerinde gezdi. Sıcak hava sebebiyle kimi vatandaşlar da çenesinde olan maskeyi kameraları görünce taktı.

Türkiye'de günlük 700'lü rakamlara kadar düşen korona virüslü vaka sayısı son günlerde bin 500'ün üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli olarak maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekerken. gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı il sayısını 42 olarak açıkladı. Bu illerden bir tanesi de Isparta. Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği 16 Mayıs'tan bu yana maskesiz sokağa çıkmak yasak. Kentte vatandaşlar büyük oranda maske kuralına uyuyor. Ancak bazı vatandaşlar sokakta maskesiz dolaşırken, bazıları da maskeyi doğru kullanmıyor. Kimisi maskeyi elinde taşırken, kimisi de çenesinde kullanıyor.

"Maske sıkıcı, cebimizde taşıyoruz"

Maskesiz dolaşan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, korona virüs tedbirlerine uymadığını belirtti. Maskesini cebinden çıkartan vatandaş, "Maske sıkıcı, cebimizde taşıyoruz" dedi.

"Maskenin ipi koptu birinin yanından geçerken elimi kapatıyorum"

Maskesini tek kulağına takan Süreyya Büyükküpçü, maskenin ipinin koptuğunu söyledi. Büyükküpçü, "Şu anda yanımda yedek maskem yok. Birilerinin yanından geçerken elimi kapatıyorum. Arabamda yeni maske var onu takacağım" dedi.

"Maske zorunluluğunu biraz önce okudum"

Maskesini elinde sallayarak gezen Cengizhan Ersoy ise, "Isparta'da maske takmak zorunlu hale gelmiş ben de biraz önce yeni okudum. 1, 2 veya 5 dakikalık aralıklarla dinlenme süresi olduğunu biliyorum. Sağlığımız açısından da takmak zorunlu. Maske elimdeydi çünkü kafeden çıktım. Çalıştığım markette 12 saat takıyorum" diye konuştu.

"İnşallah bundan sonra kullanırız"

Maskesiz dolaşan Mahmut Bütün de maskesinin arabada olduğunu belirtti. Pazarlamacılık yaptığını ve bu yüzden sürekli birileriyle diyalog halinde olduğunu kaydeden Bütün, "Aslında bu yüzden maske kullanmamız lazım. Kullanmazsak sonu kötü olabilir. Vakaların artması başlı başına bir olay. İnşallah bundan sonra kullanırız" dedi.

"Sokakta daraldığım için çenemde kullanıyorum"

Maskeyi çenesinde kullanan Ahmet Emrah Akgül, kimsenin yeterince korona virüs tedbirlerine uymadığını belirterek, maskeyi kapalı alanlara girdiği zaman doğru şekilde kullandığını söyledi. Akgül, "Ama sokakta daraldığım için çenemde kullanıyorum" dedi.

"Bazen sıktığı için takmıyorum"

Maskesiz bankta oturan Sinan Altan da korona virüs tedbirlerine uyduğunu söyledi. Maskesini cebinden çıkaran Altan, "Maskeyi takıyorum ancak bazen sıktığı için takmıyorum" diye konuştu.

Maske takma zorunluluğu bulunan Isparta'da endişelendiren görüntüler

Fahrettin Koca, Türkiye, Isparta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Maske takma zorunluluğu bulunan Isparta'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika

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