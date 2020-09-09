Maske takma zorunluluğuna riayet etmiyorlar (3) - Son Dakika

Maske takmayan vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere dün gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesine göre, ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Bazı vatandaşların maske takma zorunluluğuna rağmen sokağa maskesiz çıkmaya devam ettiği görüldü.