Maske takma zorunluluğunun ilk gününde kurala uymadılar - Son Dakika

Maske takma zorunluluğunun ilk gününde kurala uymadılar

Maskeler ellerde ve çene altlarında kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından Beşiktaş İskelesi'ndeki vatandaşlar kameraya yansıdı. Kimi vatandaşların maske taktığı kimilerinin ise maskeyi ellerinde ve çenesinin altında taşıdığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran tarihi itibariyle yeni normalleşme adımları atılmıştı. Dün alınan kararla da İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği duyuruldu. Bu kapsamda maske zorunluluğunun olduğu ilk sabahta Beşiktaş İskelesi'ndeki vatandaşlar kameraya yansıdı. Vapurdan inen vatandaşların çoğunda maske olduğu görüldü. İskelede maskesiz vatandaşların sohbet ettiği anlar kameraya yansırken kimileri maskeyi elinde kimisi çenesinin altında taşıdı.

"Mecbur takıyoruz, müşterileri uyarıyoruz"

Aracının içinde olduğu için maskesini çenesinin altına indirdiğini söyleyen bir taksi şoförü, "Maskeyi takıyorum da arabanın içinde olduğum için yoksa mecbur takıyoruz. Müşterileri uyarıyoruz arabamızda yedek var veriyoruz, eksik etmiyoruz" dedi.