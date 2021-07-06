Son dakika haber... MASKE TAKMADI, POLİSİ GÖRÜNCE YOLUNU DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika

ÇORUM'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Maske takmayan kadın, polisi görüp, uzaklaşmaya çalışınca durdurularak, maske kullanması yönünde uyarıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, normalleşmeyle birlikte denetimlerini sürdürüyor. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi'nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Maskesiz dolaşanlar, polisin uyarısıyla 'Maskem var ama cebimde unutmuşum', 'Maske takılmayacak diye biliyordum, çok pardon hemen takıyorum', 'Hava çok sıcak' bahanelerini sıraladı. Bazı kişiler ise polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Maske takmayan kadın, polisi görüp uzaklaşmak isteyince ekipler tarafından durduruldu ve maske kullanması yönünde uyarıldı.