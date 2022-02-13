Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis - Son Dakika

Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis

"Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Şubat 2020'de Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç. (28), çay bahçesinde oturduğu masayı bilinmeyen bir nedenle devirdi.

Devrilen masayı gören çay bahçesindeki garsonlar Gülcan Ç'yi uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki sigara küllüğü, peçetelik ve su şişesini garson Yıldız'a fırlattı.

Yaşanan olay sonrası çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.'yi gözaltına aldı.

Garson Yıldız ise olaydan sonra hastaneden rapor aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası Gülcan Ç. hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

6 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Gülcan Ç, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına çevrildi.

Son duruşmada da Gülcan Ç., tehdit suçundan 6 ay hapis ceza ile cezalandırılmasına karar verildi. Gülcan Ç. karardan sonra bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Garson Yaşar Yıldız, "Maalesef o tatsız olayı yaşadık. Bu şahıs farklı birkaç yerde de aynı tutarsız davranışları sergilemiş toplum içinde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu. Biz bundan şikayetçi olup davanın peşini bırakmadık. Sonunda da adalet nihayet kararını verdi beklediğimiz bir sonuç oldu. Bizim her hangi bir maddi beklentimiz yoktu sadece, toplum içinde huzuru kaçıran bu tip insanların bu şekilde cezalandırılması. Sağ olsun yüce adaletimizde gerekli örnek kararı verdi. Mevcut 3 dosyamız vardı. İki tanesini kazandık. Gerekli cezaları aldı. Şuanda da devam eden son bir duruşmamız kaldı. Yaklaşık iki üç bin lira para cezası almıştı onun dışında kesinleşmiş 6 ay hapis cezası aldı. Olaydan sonra hiç karşılaşmadık ama adliyede taşkınlıklar çıkarmıştı" dedi.

Öte yandan, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarında 10 Aralık'ta 2020 tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmadığı gerekçesiyle Gülcan Ç.'yi önce uyarmış, ancak Gülcan Ç., maske takmamakta ısrar edince polisler kimliğini istemişti. Buna sinirlenen Gülcan Ç., 'Vermiyorum kardeşim gel de al' dedikten sonra 'Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya?' demişti. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Maske olayından sonra karakola götürülen Gülcan Ç, karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayarak, 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz, CİMER'e de yazacağım. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek tehditlerde bulunmuştu.

Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt gelmişti.

Gülcan Ç.'nin daha önce de güzellik merkezi ve halk otobüsü gibi yerlerde maske konusunda çıkardığı olaylarla Türkiye'nin gündemine gelmişti.