Üye Girişi
Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis - Son Dakika

Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis

13.02.2022 11:42

Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis "Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay...

Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis

"Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Şubat 2020'de Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç. (28), çay bahçesinde oturduğu masayı bilinmeyen bir nedenle devirdi.

Devrilen masayı gören çay bahçesindeki garsonlar Gülcan Ç'yi uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki sigara küllüğü, peçetelik ve su şişesini garson Yıldız'a fırlattı.

Yaşanan olay sonrası çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.'yi gözaltına aldı.

Garson Yıldız ise olaydan sonra hastaneden rapor aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası Gülcan Ç. hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

6 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Gülcan Ç, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına çevrildi.

Son duruşmada da Gülcan Ç., tehdit suçundan 6 ay hapis ceza ile cezalandırılmasına karar verildi. Gülcan Ç. karardan sonra bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Garson Yaşar Yıldız, "Maalesef o tatsız olayı yaşadık. Bu şahıs farklı birkaç yerde de aynı tutarsız davranışları sergilemiş toplum içinde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu. Biz bundan şikayetçi olup davanın peşini bırakmadık. Sonunda da adalet nihayet kararını verdi beklediğimiz bir sonuç oldu. Bizim her hangi bir maddi beklentimiz yoktu sadece, toplum içinde huzuru kaçıran bu tip insanların bu şekilde cezalandırılması. Sağ olsun yüce adaletimizde gerekli örnek kararı verdi. Mevcut 3 dosyamız vardı. İki tanesini kazandık. Gerekli cezaları aldı. Şuanda da devam eden son bir duruşmamız kaldı. Yaklaşık iki üç bin lira para cezası almıştı onun dışında kesinleşmiş 6 ay hapis cezası aldı. Olaydan sonra hiç karşılaşmadık ama adliyede taşkınlıklar çıkarmıştı" dedi.

Öte yandan, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarında 10 Aralık'ta 2020 tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmadığı gerekçesiyle Gülcan Ç.'yi önce uyarmış, ancak Gülcan Ç., maske takmamakta ısrar edince polisler kimliğini istemişti. Buna sinirlenen Gülcan Ç., 'Vermiyorum kardeşim gel de al' dedikten sonra 'Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya?' demişti. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Maske olayından sonra karakola götürülen Gülcan Ç, karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayarak, 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz, CİMER'e de yazacağım. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek tehditlerde bulunmuştu.

Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt gelmişti.

Gülcan Ç.'nin daha önce de güzellik merkezi ve halk otobüsü gibi yerlerde maske konusunda çıkardığı olaylarla Türkiye'nin gündemine gelmişti.

Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, Artistliğiniz kime diyen kadına 6 ay hapis
Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, Artistliğiniz kime diyen kadına 6 ay hapis
Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, Artistliğiniz kime diyen kadına 6 ay hapis

YORUMLAR
500

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, 'Artistliğiniz kime' diyen kadına 6 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:53 Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı!
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:24 KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!
11:22 Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 12:04:23. #1.11#
SON DAKİKA: Maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadına 6 ay hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement