- Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı - Son Dakika

- Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı

YENİ DELHİ - Hindistan'da sokakta maske takmayan bir kişiye para cezası kesen ardından tartaklayan polise, şahıs tokat atarak karşılık verip olay yerinden koşarak kaçtı.

Hindistan'da polis ve vatandaşlar arasındaki ilginç olaylar devam ediyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru maske takmadığı için kesilen para cezasını ödemeyi reddeden bir kişiyi tartakladı. Tartaklanan genç adam ise, araç içinde oturan polise tokat atarak karşılık verdi. Polise tokat atmasının ardından olay yerinden koşarak kaçan genç adamı, diğer bir polis memuru yakalamaya çalıştı. Genç adam kısa sürede gözden kaybolarak izini kaybettirdi. Olayın yaşandığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai'de bulunan Marine Drive'da polis maske takmayan 5 kişiye "ördek yürüyüşü" yaptırmış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.