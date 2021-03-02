Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma - Son Dakika

Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma

02.03.2021 17:51
Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma, System.String[]

Pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile Bebek'te objektiflere yansıyan Tuğba Ekinci, maske takmadığı için uyarıldığı gazetecilere sert çıktı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan Ekinci, "Maske yok, takmıyoruz. Sizin baskınızı yemiyorum, istediğiniz kadar baskı yapın" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri sık sık üzerine çeken şarkıcı Tuğba Ekinci, yakın zamanda aşk yaşamaya başladığı pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile Bebek'te görüntülendi.

Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma

"İSTEDİĞİNİZ KADAR BASKI YAPIN"

Maske takmadıkları görülen ve gazeteciler tarafından uyarılan Ekinci, "Maske yok, takmıyoruz. Sizin baskınızı yemiyorum, istediğiniz kadar baskı yapın." diye konuştu. Uyarılara aldırış etmeden koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ünlü şarkıcı, gazetecilerle sohbetine maskesiz devam etti.

"AYRILIRSAN TAKILARI GERİ VERMEM"

Parmağında sevgilisi Fenercioğlu'nun yeni aldığı 7 taşlı yüzüğü gösteren Tuğba Ekinci, "7 taşın önüne tektaş aldı, bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Çok bonkör. Benden ayrılırsan takıları geri vermem, bilesin." ifadesinde bulundu.

Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma
Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma

Tuğba Ekinci, Ekinci, Pilot, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci'den yüzsüz savunma - Son Dakika Magazin


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