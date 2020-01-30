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Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı
14 dakika önce
Koronavirüsten korunmak için uzmanların hemfikir olduğu en geçerli yöntem, elleri sabun ve suyla yıkamak. Eğer sabun ve suya ulaşılamıyorsa, alkol bazlı bir el temizleme jeli de işe yarayabili
Dünyanın dört bir yanında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak 5 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan önlemlerin başında yüz maskesi takmak geliyor.
Bazı şirketlerde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirilirken Güney Kore'de okullar, ebeveynlere kış tatilinden dönen çocuklarına maske ve el dezenfektanı vermelerini istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:03
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