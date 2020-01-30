Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika Dünya

Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı

14 dakika önce

Koronavirüsten korunmak için uzmanların hemfikir olduğu en geçerli yöntem, elleri sabun ve suyla yıkamak. Eğer sabun ve suya ulaşılamıyorsa, alkol bazlı bir el temizleme jeli de işe yarayabili

Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı, System.String[]

Dünyanın dört bir yanında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak 5 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan önlemlerin başında yüz maskesi takmak geliyor.


Bazı şirketlerde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirilirken Güney Kore'de okullar, ebeveynlere kış tatilinden dönen çocuklarına maske ve el dezenfektanı vermelerini istiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:03 
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