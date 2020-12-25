Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor - Son Dakika

Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor

25.12.2020 08:08
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor, System.String[]

DİCLE Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ferit Toprak, yüz felcinin oluşmasında iki büyük etkenin olduğunu belirterek, "Birincisi soğuğa maruziyet, ikincisi de viral enfeksiyonlardır.

DİCLE Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ferit Toprak, yüz felcinin oluşmasında iki büyük etkenin olduğunu belirterek, "Birincisi soğuğa maruziyet, ikincisi de viral enfeksiyonlardır. Pandemi sürecinde maske taktığımız için hem soğuğa maruziyetimiz azalacaktır hem de viral enfeksiyonlardan korunduğumuz için bu sene içinde çok daha az yüz felci ile karşılaşmayı umut ediyoruz" dedi.

Kış mevsimiyle birlikte soğuk hava ve rüzgar, birçok hastalığa yol açarken yüz felcine de neden olabiliyor. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ferit Toprak, koronavirüsten korunmak için takılan maskenin, kişiyi birçok viral hastalıktan koruduğu gibi, soğuktan kaynaklı oluşabilecek yüz felci riskini de azalttığını söyledi. Toprak, maske takmayı zorunlu getiren koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az yüz felci vakası ile karşılaşacaklarını ifade ederek, "Yüz felci olarak adlandırdığımız 'Fasiyal Paralizi' iki sebepten kaynaklanmaktadır. Bu, ya sinirin kafa içindeki açtığı hasara bağlı olabilir ya da kafa içinden çıktıktan sonraki trasesi boyunca göreceği herhangi bir hasara bağlı olabilir" diye konuştu.

'MASKE TAKMAK RİSKLERİ AZALTIR'Maske takmanın bu riskleri azalttığını ifade eden Toprak, şunları söyledi:

"En çok gördüğümüz, periferik dediğimiz sinirin kafa içinden çıktıktan sonraki hasarına bağlı oluşan yüz felçleridir. Çoğunlukla biz bunların sebeplerini bulamıyoruz. Fakat en çok suçladığımız iki etken var. Birincisi; soğuğa maruziyet, ikincisi de viral enfeksiyonlardır. Pandemi sürecinde maske taktığımız için hem soğuğa maruziyetimiz biraz daha azalacaktır hem de koronavirüs haricindeki diğer viral enfeksiyonlardan da korunduğumuz için bu sene içinde çok daha az 'Fasiyal Paralizi' ile karşılaşmayı umut ediyoruz."


Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor

Kulak burun boğaz bölümü, Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor - Son Dakika


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