Maske takmamakta direnen Ürdünlü turist gözaltına alındı - Son Dakika

- Maske takmamakta direnen Ürdünlü turist gözaltına alındı

Hem maske takmadı hem de kadın polislerin üzerine yürüdü

ANTALYA - Antalya'da kadın polis ekiplerinin maske takma uyarısını dinlemeyerek polislerin üzerine yürüyen Ürdünlü turist, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınıp karakola götürüldü. Turistin daha önce de polislere zorluk çıkararak maske takmamakta direndiği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi Cumhuriyet meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından meydanda görevlendirilen kadın polis memurları, Ürdünlü turist Mohammad Aljılanı'dan maskesini takmasını istedi. Kadın turistlerin maske konusunda uyarılarını dinlemeyen şahıs, polislerin üzerine yürüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Şahıs olay yerine gelen Yunus polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçe takıldı. Polis ekipleri tarafından maskesi taktırılan turist, ceza işlemin uygulanması ve görevli polis memuruna mukavemetten gözaltına alınarak karakola götürüldü.