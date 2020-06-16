Maske takmanın zorunlu olduğu Burdur'da semt pazarlarına sıkı kontrol - Son Dakika

Maske takmanın zorunlu olduğu Burdur'da semt pazarlarına sıkı kontrol

BURDUR - maske takmanın zorunlu olduğu iller arasında bulunan Burdur'da salı günleri kurulan halk pazarında Korona virüsü tedbirleri uygulanmaya aralıksız devam ediliyor. Burdur Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dijital cihazla ateşler otomatik ölçülürken pazara maskesiz kimseyi alınmıyor.

Burdur'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı Korona virüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri sırayla alındı. Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe sayarak sosyal mesafesiz pazara girmeye çalıştı. Pazar içinde ise Belediye ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.