Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldı - Son Dakika

Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldı
MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Derik ilçesinde 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı.
MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Derik ilçesinde 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı. Mardin İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kent genelinde açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildi. Yasakla birlikte Derik Belediyesi de Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi'ndeki atölyede, maske üretimini artırdı. Gönüllü kadınların ürettiği maskeler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ilçe genelinde 3 bin kişiye ücretsiz dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:24 Kaynak: DHA
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