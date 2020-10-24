Maske takmayan 848 şahsa ceza yağdı - Son Dakika

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 848 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 848 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 7 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP