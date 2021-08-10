Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika

Hindistan'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, maske ve sosyal mesafe kuralı için güvenlik güçleri tüm gücüyle çalışıyor.

GÖREVLİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Delhi kentinde bulunan Paschim Vihar semtinde Covid-19 ile mücadeleye destek için gönüllü olarak görev alan sivil savunma personeli, maske takmadığı için para cezası kesmek istediği iki kadın tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınların görevliye saldırdığı anlar ise çevrede bulunan tarafından anbean kayıt altına alındı.

HAKLARINDA DAVA AÇILDI

Saldırının ardından iki kadın gözaltına alındı. Polis Komiser Yardımcısı Parminder Singh, sorumlu oldukları bölgede ilk kez bir kamu görevlisinin görevini yapmasının engellediğini belirterek, Covid-19 protokolünü ihlal ettikleri için iki kadın hakkında dava açtıklarını aktardı.

Öte yandan bu tarz olayların ülke genelinde çok sık yaşandığına dikkat çekildi.