Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: 'Yüzümde durmuyor' - Son Dakika

Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor"

6 saat önce

İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma:

İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde ise 3 kişiye maske takmadıkları için 3 bin 180 TL ceza kesilirken, ceza kesilen bir esnaf ise 'Maske yüzümde durmuyor' diyerek kendini savundu.


Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla son alınan kararlarla birlikte pazar yerleri için düzenleme yapıldı. Pazarcıların maske takması zorunlu hale gelirken, pazar alışverişine gelenlere de maskesiz alınmayacakları belirtildi. Bakırköy, Başakşehir ve Fatih'te Çarşamba günleri kurulan semt pazarında Polis ve Zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı. Semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında zabıta ekipleri alışveriş için pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Megafonlarla uyarıların yapıldığı semt pazarlarındaki denetimler ise gün içerisinde devam edecek. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 3 kişiye ise kabahatler kanuna göre 3 bin 180'er lira ceza kesildi.


Ceza kesilen pazarcıdan ilginç gerekçe: "Maske yüzümde durmuyor"


Polis ekipleri, pazar içerisinde dolaşarak hem vatandaşları hem de pazar esnafını uyardı. Denetimler esnasında bir pazarcının maske takmadığını gören polis ekipleri tarafından pazarcıya ceza yazıldı. Yazılan ceza sonrası kendisini savunan pazarcı, "Maske yüzümde durmuyor. Konuştukça aşağıya kayıyor. Müşteri ile konuşunca maske aşağıya düşüyor" dedi. Ceza işlemi sonrası ekipler tarafından pazarcı esnafına maske verildi.


Kent genelinde kurulan semt pazarlarındaki denetimlerin ise gün içerisinde devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 21:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]