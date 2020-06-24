Maske takmayan şahıs vatandaştan tepki gördü - Son Dakika

Eskişehir'de, üç şahıs arasında 'maske takmama' meselesi yüzünden çıkan tartışma karakolluk oldu.



Eskişehir'de, 15 Mayıs tarihinden bu yana getirilen maske takma zorunluluğu sürüyor. Yaklaşık 41 gündür devam eden uygulamada, polis ve bekçiler de hemen her gün maske denetimleri gerçekleştiriyor. Uyarılara rağmen maske takmayan kişiler ise, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak suçundan 900 lira idari para cezası uygulanıyor.



'Maske konusunda polis kadar vatandaş da hassas olmaya başladı'



Son olarak edinilen bilgiye göre; dün Emek Mahallesinde 3 şahıs arasında maske takmama mevzusu yüzünden tartışma çıktı. M.Y. (47) ve M.A. (48) isimli şahıslar ile maske takmadığı iddia edilen R.Ö. (41) arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra karşılıklı hakarete dönüştü. 155 Polis İmdat Hattına yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, şahıslara alarak Kurtuluş Polis Merkezine götürdü. Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine polisin yasal takibi sürüyor. - ESKİŞEHİR