Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: "Uyardım, takmadı. Kesin cezasını" - Son Dakika

Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: "Uyardım, takmadı. Kesin cezasını"

25.10.2020 09:52
Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti:

Beşiktaş'ta polis, ekip araçlarından maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak vatandaşlara maske dağıttı.

Beşiktaş'ta polis, ekip araçlarından maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu görülürken, bir amca maske takmayan yeğenini şikayet edip "Uyardım, takmadı. Kesin cezasını" dedi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin birçok farklı noktasında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Ekip araçlarından yapılan anonslarla sonbaharın başlaması, kışın da yaklaşmasıyla birlikte tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda korona virüse (Covid-19) karşı çok daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Vatandaşların çok büyük bir kısmının yapılan uyarılara ve kurallara uyduğu görülürken, bazı kişilerin maskelerini çene altında bırakmaları, bazılarının ise maskelerini polis ekiplerinin anonsunu duyduktan sonra takmaları dikkat çekti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri bizzat uyararak vatandaşlara maske dağıttı.

"Kendisi maalesef yeğenim, uyardım ama takmıyor. Kesin cezasını"

Yapılan tüm uyarılara ve yasağa rağmen maske takmayan bir kişi, polis ekiplerinin anonsundan sonra maskesini cebinden çıkartıp yüzüne takarak yoluna devam etti. Bu kişi neden maske takmadığı sorusunu cevapsız bırakırken, yanındaki amcası ise, "Ben amcasıyım, maalesef kendisi yeğenim. Maskesini takması için kendisini binlerce kez uyardım. Kesin cezasını" diyerek sitemde bulundu.

"Kahve içiyordum, unuttum"

Kahve içtiği için maske takmayı unuttuğunu söyleyen yabancı bir turist ise, "Çünkü kahve içiyordum. Çok haklısınız, çok üzgünüm. Kahvemi içtiğim için maske takmayı unuttum" diyerek maskesini taktıktan sonra tekrar özür dileyerek yoluna devam etti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gün boyu yapacakları anonslarla vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarmaya devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: 'Uyardım, takmadı. Kesin cezasını' - Son Dakika

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