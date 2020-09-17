Maske takmayanlara PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçında maske takmayan ve prosedürlere uymayan Adana Demirsporlu 6 isme ceza kesti.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor-Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'dan ceza geldi. Adana ekibi, ateş ölçümleri esnasında kulüp doktorunu hazır bulundurmamasından dolayı, yine Adana Demirsporlu 6 isme de maske takmamak ve prosedürlere uymamalarından dolayı çeşitli para cezaları verildi. Bursaspor'a ise bu müsabakada her hangi bir ceza çıkmadı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 13.09.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyum girişinde yapılan ateş ölçümleri esnasında kulüp doktorunu hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü idarecisi HALİL BAHAR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü SERKAN DAMLA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü SEYHAN GÖCEN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi ALMIR SEFEROVIC'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu DAVIDE LANZAFAME'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu VEDAT KARAKUŞ'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA