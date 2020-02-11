Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü - Son Dakika Dünya

Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü

6 saat önce

Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, "Ne olacaksa olacak" diyerek virüs nedeniyle maske takmayı reddetti.

Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü, System.String[]

Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, "Ne olacaksa olacak" diyerek virüs nedeniyle maske takmayı reddetti. Virüs kapan yaşlı adam 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.

2003 yılında emekli olduktan sonra 56 yaşında vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Qiu Jun, birçok dalda 'vücut geliştirme şampiyonu' ödülüne layık görüldü.

Genellikle Vuhan'da Zhongshan Park'ta antrenman yapan yaşlı adam, virüsün ortaya çıktığı ve salgının yayılmaya başladığı dönemde kendisini ziyaret eden ailesi tarafından maske takması ve gerek olmadıkça dışarıya çıkmaması yönünde ikaz edildi. Ancak, yaşlı adam ailesinin ikazlarına "Ne olacaksa olacak. Kimse maske takmazken benim maske takmam nasıl görünür?" diyerek karşı çıktı ve maske takmadı. Ancak yaşlı adamın bir süre sonra ateşi çıktı ve götürüldü hastanede yapılan test sonucu virüs tespit edildi. Bir süre müşahede altında kalan yaşlı adam, daha sonra 6 Şubat'ta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 1018'E YÜKSELDİ

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1018'e, vaka sayısı ise 43 bin 108'e yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını için ürküten sözler: Dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebilir
TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi İbiza'da iki turistin ilişkiye girdiği anlar kameraya kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]