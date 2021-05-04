Maske takmayı reddeden yolcular Amsterdam'da uçaktan indirilerek gözaltına alındı - Son Dakika

Açıklamada, kabin görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan yolcuların "asilik yaptığı ve rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle uçaktan indirildiği belirtildi.

Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil