Son Dakika Haberleri: Maske taktılar, farkındalık oluşturdular
Son Dakika Güncel Maske taktılar, farkındalık oluşturdular

Maske taktılar, farkındalık oluşturdular

7 saat önce

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske taktı.

Maske taktılar, farkındalık oluşturdular, System.String[]

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske taktı.


Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle hayatlara dokunan, birçok insanın dertlerine derman olan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında tüm Türkiye'de 'Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum' diyerek renkli etkinlikler hayata geçiren LÖSEV'e destek amacıyla fabrika bahçesinde toplanarak maskelerini taktı. Çalışanların farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte gösterdikleri duyarlılık takdir topladı. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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