Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı

BURSA'da halk otobüsüne maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.'yi (30) bıçakla yaralayan şoför İzzet Çayan (42), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı, System.String[]

BURSA'da halk otobüsüne maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.'yi (30) bıçakla yaralayan şoför İzzet Çayan (42), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Çayan mahkemede yaptığı savunmada, "Yolcu üzerime doğru yürüyünce korktum. Olası bir ihtimale karşı yanımda bulundurduğum bıçakla kendimi savunmak istedim" dedi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzzet Çayan, Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Savaş B., şoförün uyarısına sinirlendi. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çayan yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Savaş B., sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çayan ise polis tarafından gözaltına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İzzet Çayan'ın görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIHalk otobüsü şoförü İzzet Çayan'ın (42), araca maskesiz bindiği için Savaş B. (30) ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca basına servis edilen görüntülerde;  Çayan'ın, maskesiz olarak otobüse binen Savaş B.'yi uyardığı, Savaş B.'nin maskesini takarak otobüse bindiği, yaşanan tartışmada Savaş B.'nin şoföre tokat attığı, Çayan polisi aradığı sırada Savaş B.'nin bıçakla şoför kabininin yanına geldiği ve kardeşinin Savaş B.'ye engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. ŞOFÖR TUTUKLANDIİzzet Çayan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çayan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.'KORKTUĞUM İÇİN BIÇAKLA KENDİMİ SAVUNDUM'

İzzet Çayan mahkemede yaptığı savunmada, "Otobüse binmek istedi. Maskesi yoktu. 'Maskeni tak' dedim. Tartışmaya başladık. Daha sonra maskeyi takıp otobüse bindi ama tartışma devam etti. Arkaya doğru yürüdü, oturacak sandım ama oturmadı bana doğru geldi. Üzerime yürüdü o sırada bir kadın engel olmaya çalıştı. Üzerime doğru gelmeye devam edince korktum. Olası bir ihtimale karşı yanımda bulundurduğum bıçakla kendimi savunmak istedim. Amacım yaralamak ya da zarar vermek değildi. Ben sadece kendimi korumak istedim. Pişmanım" dedi.


Halk Otobüsü, Heykel, Otobüs, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

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