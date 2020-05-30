Maske tedbirine uymayanlara ceza uygulandı - Son Dakika

Maske tedbirine uymayanlara ceza uygulandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kapalı pazar yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske uygulamasına uymayan pazar esnafı ve vatandaşlara para cezası uyguladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kapalı pazar yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske uygulamasına uymayan pazar esnafı ve vatandaşlara para cezası uyguladı.
Şuhut'ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bekçiler, zabıtalar ve güvenlik görevlileri pazara gelen vatandaşları maske takma konusunda uyarılardılar. Maskesiz vatandaşlara 392 lira para cezası uygulandı. Maske takmayanların pazara girişine izin verilmedi. Pazar içerisinin yoğun olduğu zamanlarda ise yoğunluğu azaltmak için vatandaşlar sırayla pazara alındı. Pazara girişlerinde sırada beklemeleri istenen vatandaşların kimi geri dönerken kimi de yoğunluğun azalmasını bekledi. Pazara gelen vatandaş ise alınan önlemleri doğru buldukları ve desteklediklerini söylerken, bazı vatandaşlar ise tartışma çıkardı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:51 Kaynak: İHA
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