Maske, tulum ve gözlük ihracı ön izne bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maske, tulum ve gözlük ihracı ön izne bağlandı - Son Dakika

Maske, tulum ve gözlük ihracı ön izne bağlandı

6 saat önce

Maske, tulum, koruyucu iş elbisesi, sıvı geçirmez önlük, koruyucu gözlük ve steril eldivenin ihracı ön izne bağlı ürünler listesine eklendi.

Maske, tulum ve gözlük ihracı ön izne bağlandı, System.String[]

Maske, tulum, koruyucu iş elbisesi, sıvı geçirmez önlük, koruyucu gözlük ve steril eldivenin ihracı ön izne bağlı ürünler listesine eklendi.


Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tebliğle ihracı ön izne bağlı mallar listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında sektöre arz edilen koruyucu maske (toz, gaz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, koruyucu iş elbisesi, sıvı geçirmez önlük (kimyasallar için kullanılan koruyucu önlükler) ve koruyucu gözlükler eklendi. Ayrıca Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde sektöre arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldiven de söz konusu listeye alındı. Böylece söz konusu ürünlerin ihracı belirli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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