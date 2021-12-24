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Maske üretim makinesinin bozulmasından bıkan öğrenciler yenisini yaptı - Son Dakika

Maske üretim makinesinin bozulmasından bıkan öğrenciler yenisini yaptı

24.12.2021 16:31

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kullandıkları maske üretim makinesinin sık sık arızalanması nedeniyle 140 bin liraya yenisini yapmayı başardı.

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kullandıkları maske üretim makinesinin sık sık arızalanması nedeniyle 140 bin liraya yenisini yapmayı başardı.

Lisede düzenlenen ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın da katıldığı tanıtım toplantısında, Makine Teknoloji Tasarım Bölümü Alan Şefi Vedat Sağır, Konya ve Tekirdağ'dan sonra maske üreten makine yapan üçüncü okul olduklarını söyledi.

Kullandıkları maske üretim makinenin arızalanması nedeniyle yenisini yaptıklarını anlatan Sağır, "Biz o arızaları gidermek için öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerden bir ekip kurduk. Makine parçalarını söktük. Çizimlerini yaptık. O parçaların üretimini kendi tezgahlarımızda yaptık. En zor parça olan dişliyi tamamlayıp, makineyi yapmaya başladık. Diğer makineleri da inceledik, aksaklıklarını dikkate alıp ilaveler yaparak makineyi bitirdik." diye konuştu.

Piyasada 250 bin liraya satılan makineyi kendileri tasarlayıp 140 bin liraya mal ettiklerini aktaran Sağır, dakikada 160 maske ürettiklerini kaydetti.

Tanıtımın ardından bir konuşma yapan Vali Günaydın, 183 ülkeye ihracat yapan sanayi kenti Kayseri'nin eleman ihtiyacını karşılamak için de mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güzel çalışmalara imza atmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Yürüttükleri bir proje kapsamında, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden son 5 yılda mezun olanlara ulaşılması talimatı verdiğini belirten Günaydın, "Hala iş bulamayıp işsiz olan arkadaşlarımıza, 'Gelin, hemen işiniz hazır.' diyoruz. Sanayi tesislerimizi, fabrikalarımızı görevlilerimiz ekip halinde dolaştı. Hangi sanayi tesisimizin hangi alanda ara elemana ihtiyacı var, bunun tespitini yapıyoruz ve bu tespitler sonucunda hem sanayi tesislerimizde hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde inşallah yakın zamanda bu işsizlerimizin iş bulması konusunda ve sanayi tesislerimizin de ara eleman ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

4. Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ile ilgili süreci başlattıklarını anımsatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Sevindirici olan şu, biz şu anda 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısını bitirdiğimizde bütün parselleri tahsis edeceğimiz bir talep ile karşı karşıyayız. Şu anda biz 5. Organize Sanayi Bölgesi'ne de başlasak bununla ilgili taleplerin de mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Bu çok güzel bir olay. İcesu Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda 48 fabrikanın yapımı devam ediyor. Bazıları 1-2 ay içerisinde, bazıları da en geç 9 ay içerisinde faaliyete geçmiş olacak. Aynı zamanda Serbest Bölge'de fabrikalarımızın yapımı devam ediyor. Bunlar tamamlandığı zaman yaklaşık 10 bin kişilik istihdam oluşacak. Bizim sanayicimizin bu istihdam ihtiyacını karşılamak için de gençlerimizi ara eleman olarak yetiştirerek sanayiye kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımıza iş bulma imkanlarını geliştirmek istiyoruz."

Maske üretim makinesinin bozulmasından bıkan öğrenciler yenisini yaptı
Maske üretim makinesinin bozulmasından bıkan öğrenciler yenisini yaptı
Maske üretim makinesinin bozulmasından bıkan öğrenciler yenisini yaptı

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Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maske üretim makinesinin bozulmasından bıkan öğrenciler yenisini yaptı - Son Dakika


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