Maske üretimi yapılan fabrikada korona karantinası - Son Dakika

- Maske üretimi yapılan fabrikada korona karantinası

Fabrika ve 70 çalışanı yurtta karantinaya alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan fabrika çalışanında korona virüsü çıktı. Virüsün tespit edilmesi üzerine fabrika ve 70 çalışan karantinaya alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında korona virüsü testin pozitif çıktı. 70 kişinin çalıştığı ve 45 gündür maske üretimi yapıldığı öğrenilen fabrika jandarma ekiplerince kapatılarak karantinaya alındı. Fabrikada çalışan 70 kişi ekiplerce evlerinden alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına götürüldü.

Korona virüsü çıkan fabrikada üretilen maskelerin nereye gönderildiği ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.