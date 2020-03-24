Maske üretimine bir destek de Kula'dan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maske üretimine bir destek de Kula'dan - Son Dakika

Maske üretimine bir destek de Kula'dan

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lisenin öğretmen, öğrenci, idareci ve gönüllü personeli, dikim uygulama sınıfında oluşturulan bir atölyede maske üretimine başladı.

Maske üretimine bir destek de Kula'dan, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lisenin öğretmen, öğrenci, idareci ve gönüllü personeli, dikim uygulama sınıfında oluşturulan bir atölyede maske üretimine başladı.


Korona virüs salgının nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçen Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa ve ilçelerindeki meslek liseleri maske üretimine başladı. Protokol kapsamında maske üretimi için harekete geçen Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de maske üretmeye başladı. Moda Tasarım Teknolojileri alan öğretmenleri, okul idaresi, gönüllü öğrenciler ile gönüllü okul personellerinden oluşan ekip, günlük 500 maske hedefiyle üretime başladı. Okuldaki bir uygulama sınıfını atölyeye çeviren ve günlük 500 maske hedefiyle üretime başlayan ekip, ilk günün sonunda ürettikleri 300 maskeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Ülkede artan maske ihtiyacını karşılamak için başlatılan proje kapsamında Kula'da üretilen maskeler, belirli günlerde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilerek dağıtımları yapılacak.


Gönüllü olarak maske üretimine başlayan okul idaresi, alan öğretmenleri, öğrenciler ve okul personellerini ziyaret eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, üretim hakkında Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Aysel Kaynak'tan bilgi aldı. Atölyeyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve beraberindekiler, son günlerde yapılan 'evde kal' çağrısına bir sloganla destek verdi. İlgili birimler tarafından sık sık yapılan 'evde kal' çağrısına 'Devletimiz gerekli olan her şeyi yapıyor, yeter ki sen evde kal' sloganıyla dikkat çeken ekip, vatandaşların bu çağrıya uymalarını istedi.


Okul öğrencileri ve gönüllü personeller ile maske üretimine başladıklarını dile getiren Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Aysel Kaynak, "Ülkemizde vakaları görülen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün imzaladığı protokol dahilinde hareket geçtik. Bu aşamada maske üretimine başladık. Öğrencilerimiz ve gönüllü olarak çalışan tüm okul personeline yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla imzalanan protokol dahilinde harekete geçildiğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Dünyamızı korona virüs kasıp kavurmaktadır. Ülkemiz de bundan ciddi şekilde etkilenmiş durumdadır. Devletimiz her gün her aşamada yeni kararlar alarak virüsü önleme ve insanların sağlığını koruma yönünde çalışmalar yapmaktadır. Kula halkı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde, ilçemizin güzide okulu Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'biz katkı sağlarız' dedi. Dikim uygulama sınıfında maske üretip, önce ilçemize, ilçemizin sağlık kuruluşlarına dağıtalım diye üretme başladık. Fakat İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı protokol gereği, ilçemizde ve diğer ilçelerde üretilen tüm maskeler il merkezinde toplanıp tek elden dağıtımı yapılacak. Bizde bugünden itibaren ürettiğimiz maskeleri pazartesi, çarşamba ve cuma günü kurye ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi İlkokul öğretmeni, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı         
11:21
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maske üretimine bir destek de Kula'dan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]