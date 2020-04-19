Maske üretimine Malatya'dan büyük katkı - Son Dakika
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Maske üretimine Malatya'dan büyük katkı

6 saat önce

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren 13 büyük tekstil fabrikası, Büyükşehir Belediyesi koordinesi tekrar faaliyete geçerek maske ihtiyacının giderilmesine büyük katkı sağlıyor.

Maske üretimine Malatya'dan büyük katkı, System.String[]

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren 13 büyük tekstil fabrikası, Büyükşehir Belediyesi koordinesi tekrar faaliyete geçerek maske ihtiyacının giderilmesine büyük katkı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmede Malatya'daki durum ve maske üretim kapasitesi hakkında bilgi verdiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın toplantıda "Malatya'nın bir tekstil kenti olduğunu ve maske üretiminin lojistik merkezi olması gerekir" talimatını verdiğini anlatan Gürkan, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüşerek harekete geçtiklerini söyledi.

Gürkan, kentte tekstil sektörüyle uğraşan müteşebbislerle toplantı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya'daki müteşebbislere Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı olduğunu ifade edince herkes canı gönülden 'evet' dedi. Şu an Malatya'daki 13 fabrikada maske üretimi gerçekleştiriliyor ayrıca başka şehirlerde Malatyalı müteşebbislerin ürettiği, buradaki fabrikaların şubesi konumundaki 400 merkezde günlük 5 milyon maske üretiliyor. Bu çağrımıza kulak veren bütün müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımıza Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum."

"Malatya şu anda maske üretiminin lojistik merkezidir"

Gürkan, fabrikaların üretim rakamları hakkında detaylı bilgi vererek, "Malatya'daki 13 fabrika şu an günlük 3 milyon maske üretiyor. Malatyalı müteşebbislerin Türkiye'nin farklı illerindeki fabrikalarında şu an günlük 5 milyon maske üretiliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakam 10 milyona çıkacak." dedi.

"Malatya şu anda maske üretiminin lojistik merkezidir." diyen Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlük 10 milyon maske üreten bir Malatyalı müteşebbis konsorsiyumu Türkiye'de lojistik merkez demektir. Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğunu, günlük 10 milyon maske üretiminin Malatyalı müteşebbisler tarafından yapıldığını düşünürsek Malatya'nın maske üretiminde Türkiye'de lojistik üs ve merkez olduğunun ifadesidir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatı yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz."

"Türkiye'nin her tarafına dağıtılacak"

Gürkan, üretilen maskelerin Türkiye geneline dağıtılacağını aktararak, "Malatya'daki sadece bir fabrikada üretilen maskeler Malatya'ya dağıtılacak. Diğer fabrikalarda üretilen maskeler ise Türkiye'nin her tarafına hatta yurt dışında ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmesi noktasında stok sürecini Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımız o süreçleri takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde 'Malatya sadece Malatya'ya değil Türkiye'ye değil dünyaya üretilecek maskenin lojistik merkezi olması gerekir' ifadesi de yerini bulmuş oldu."

"25 Nisan'da 1 fabrika daha üretime katılıyor"

Malatya'da tekstille uğraşan firmaların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretimlerini durdurduğunu anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Maske üretimiyle bu 13 fabrika aktif hale geldi ve işçilerini çağırarak üretime başladı. Bu üretim mekanizması her ne kadar buradaki 13 fabrika gibi görünse de bu fabrikaların yurdun değişik illerindeki 400 üretim merkezinde üretime başlandı. Bu anlamda hem istihdam hem üretim sekteye uğramadan devam ediyor. 25 Nisan'da 1 fabrika daha üretime katılarak sayıyı 14'e çıkaracağız."

Gürkan, pazartesi gününden itibaren Malatya'da su saati okuyan personelin de desteğiyle tüm evleri kapı kapı dolaşarak maske dağıtacaklarını sözlerini ekledi.

"Devletimizin her türlü yanındayız"

Baykanlar Tekstil üretim müdürü Erdal Oğur ise Türkiye'nin en büyük kot üretimi yapan fabrikalarından biri olduklarını ifade ederek, "Fabrikada 2 bin personel çalışıyor. Pazarımız olan İspanya, İtalya ve ABD'ye yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretimiz durdu. Belediye Başkanımız bizi çağırdı, biz de devletimizin her türlü yanında olduğumuzu ve katkı verebileceğimizi bildirdik. Belediye Başkanımız, Gaziantep'ten kumaşları tedarik etti, biz de bunları maskeye çeviriyoruz. Fabrikamızda haftalık 1 milyon maske üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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