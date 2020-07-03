Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin maskesiz gezenleri uyarması üzerine çıkan tartışmada ekiplere mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin maskesiz gezenleri uyarması üzerine çıkan tartışmada ekiplere mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, iddiaya göre mahallede yürüyen ve ismi öğrenilmeyen 1 kişiye maske takmadığı için uyarıda bulundu. Polis ile uyarıda bulunulan kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kişinin yakınlarının da dahil olması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemette bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:39 Kaynak: DHA
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