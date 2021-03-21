Maske ve aşı karşıtı gösteri - Son Dakika

Maske ve aşı karşıtı gösteri
21.03.2021 01:51
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve maske takmaya karşı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve maske takmaya karşı protesto düzenledi.
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