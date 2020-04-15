Maske ve bonenin ardından şimdi de ilaçlama tulumları üretiyorlar - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri maske ve bone üretimi sonrası şimdi de ilaçlama tulumları üretimine başladılar. Üretilen tutumlar bugün itibariyle ilaçlama ekibi tarafından kullanılmaya başlandı.



Osmaneli Belediyesi ile Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi işbirliğinde Sürekli Eğitim Merkezinde Korana virüs Covid-19 salgınına karşı üretilmeye başlanan maske ve bonenin yanı sıra şimdi de ilaçlama tulumları üretimine başladılar. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemizin ve sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm koruyucu malzemeleri bu tesislerde üretmeyi başardık, çok daha ileri seviyeleri mutlaka yakalayacağız. Osmaneli Belediyesi Korona virüsle mücadele sürecinde 15 bin adetin üzerinde maske üretimini ve dağıtımını gerçekleştirdi. Sadece ilçemize değil, köylerimize, kamu ve özel sektör kuruluşlarına da maske dağıtımı yapan belediyemiz ilçemizin bu yönde büyük bir ihtiyacını giderdi. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizde eğitim alan kadınların kurduğu Kadın Girişimciler Kooperatifimizle bu süreçte Osmaneli halkının ihtiyaçlarını karşılayacak maske başta olmak üzere bir çok kurumunda ihtiyacını karşılayacak koruyucu ürünlerin üretimini gerçekleştirdik. BEBKA desteklerinden yararlanarak bu süreci çok daha büyük kapasiteli ve ürün çeşidine sahip orta ölçekli tesise dönüştüreceğiz.Kadın Girişimciler Kooperatifimiz kuruluşu kısa bir süre olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde gelişimini sürdürüyor" dedi.



"Bugün ilk defa ilaçlama tulumları kullandık "



Başkan Şahin, ilaçlama ekibinin ilk defa ilaçlama tulumları kullandığını anlatarak, "Bu gün Kaymakamlık binamızı komple ilaçlarken kendi koruyucu malzemelerimizi kullandık. Tüm ilaçlama faaliyetlerimizde kendi ürünlerimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bugün yine ilçemizde ilaçlama, temizlik, yıkama işlemlerine devam ettik. Zabıta sayımızı genç kardeşlerimizle takviye ederek dönüşümlü bir şekilde 65 yaş üzerine, kronik hastalığı olanlara ve son olarak ta evlerinde karantinaya alınan kardeşlerimize ve evlerinden çıkmayarak kurallara uyan hemşehrilerimize evlerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Osmaneli de bu süreci en az kayıpla geçmek için kaymakamlığımız, belediyemiz, tüm kamu ve özel sektör temsilcileri,sivil toplum örgütlerimiz,siyasi partilerimiz gibi birlik ve beraberlik içinde sağlık personelimize destek olarak sahada çalışmalarına devam ediyor" dedi. - BİLECİK