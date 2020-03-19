Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi - Son Dakika

Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi

6 saat önce

SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.

Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi, System.String[]

SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi. İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:16 Kaynak: DHA

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