Maske ve eldiven taktı, 'Allah virüsten korusun' diyerek dilendi - Son Dakika

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Maske ve eldiven taktı, 'Allah virüsten korusun' diyerek dilendi
11 dakika önce
SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.
SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.
İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
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