Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler - Son Dakika

Nikahın kıyıldığı salon

Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması

Nikahın kıyılması

İmzaların atılması

Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi

Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj

Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldı

ADIYAMAN - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı.

Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.