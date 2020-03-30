Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler - Son Dakika

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Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler
18 dakika önce
Nikahın kıyıldığı salon Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması Nikahın kıyılması İmzaların atılması Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldıADIYAMAN - İçişleri...
Nikahın kıyıldığı salon
Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması
Nikahın kıyılması
İmzaların atılması
Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi
Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj
Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldı
ADIYAMAN - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı.
Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:37 Kaynak: AA
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